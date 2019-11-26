Рим, , 20:37 — REGNUM Налог на пластиковые отходы в Италии будет введен не ранее июля 2020 года, заявил во вторник, 26 ноября, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

Это даст время лучше проработать данную инициативу — в частности, определить, какие категории пластика будут подпадать под действие нового налога.

Налог на пластиковые отходы должен был быть введен с января 2020 года, ставка, как предполагалось, составит от 60 центов до 1 евро за килограмм. Власти объясняют новый налог заботой об экологии, оппозиция — желанием власти пополнить бюджет любым способом.