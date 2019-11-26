Москва, , 20:16 — REGNUM Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.

Чтобы инвесторы смогли участвовать в проектах на шельфах, они должны будут предоставить гарантии наличия у них как минимум 30% средств, необходимых на разведку и разработку участка шельфа. Тогда они смогут претендовать на 74,9% в проекте разработки шельфа.

Что касается остальных 25,1%, то они будут принадлежать госкорпорации, которую предстоит создать как представителя российских интересов в шельфовых разработках. Одной из её функций будет организация электронных аукционов для выбора инвесторов, а также выдача бизнесменам лицензий.

Отметим, что запасы нераспределённого фонда на шельфе сейчас составляют 0,14 трлн кубических метров газа и 1,1 млрд тонн нефти. Это является десятой долей тех запасов на шельфе, на которые лицензии уже выданы.

Читайте также: На шельфе Северных Курил выявлены крупные запасы углеводородного сырья

Напомним, на Арктическом континентальном шельфе сейчас действует проект по добыче нефти. Добывают чёрное золото на Приразломном месторождении (Печорское море).

Читайте ранее в этом сюжете: На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение