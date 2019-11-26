Нью-Дели, , 21:45 — REGNUM С сентября 2017 года по сентябрь 2019 года правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди создало 31 млн новых рабочих мест. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на отчёт Государственной корпорации страхования работников (ESIC).

Эксперты ESIC утверждают, что в 2018−19 финансовом году было создано 14,9 млн рабочих мест. Примечательно, что за сентябрь 2019 года правительство Моди смогло обеспечить работой более 1,2 млн индийцев. Тем не менее эксперты отметили, что темпы обеспечения занятости населения несколько упали по сравнению с августом 2019 года: в указанный месяц было создано 1,3 млн новых рабочих мест.

Напомним, что растущая безработица представляет существенную опасность для развития индийской экономики. Оппозиция южноазиатского государства обвиняет правительство Индии во главе с Нарендрой Моди в том, что уровень безработицы в Индии достиг рекордного уровня в 7−8%.