Брюссель, , 19:56 — REGNUM Пленарная сессия Евросоюзного парламента проголосовала за корректировку торгового соглашения между Евросоюзом и Украиной. Голосование состоялось сегодня, 26 ноября.

Корректировка торгового соглашения касается ограничения дешевого импорта птицы с Украины в страны Евросоюза. Европарламент призвал Украину к добросовестному торговому сотрудничеству.

«Украина должна добросовестно сотрудничать с ЕС в торговле. Еврокомиссия должна работать, чтобы исключить лазейки в торговых сделках», — сказано в заявлении ЕП.

Стоит отметить, что принятие Евросоюзным парламентом этой резолюции не означает немедленную корректировку торгового соглашения Украины и ЕС — для этого нужно добиться утверждения корректировки Советом Евросоюза.

Напомним, что в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот — к власти пришли силы, которые провозгласили курс на сближение с Евросоюзом. Было заключено торговое соглашение между Украиной и ЕС, из-за чего российский рынок практически полностью оказался закрыт для украинских товаров. Но те квоты, что ЕС предоставил Украине для экспорта своей продукции, оказались столь мизерными, что ни о какой выгоде сближения Украины с ЕС говорить не приходится.

В части экспорта мяса птицы в страны ЕС Украина пользовалась лазейкой в соглашении, чтобы продавать больше куриной грудки беспошлинно.

Но теперь эту лазейку прикроют.