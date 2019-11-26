Москва, , 19:47 — REGNUM Законопроект о правилах распродажи внес в Госдуму депутат фракции КПРФ Олег Лебедев, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября. Инициатива внесен в сезон распродаж, в том числе Black Friday («Черная пятница»).

Парламентарий хочет исключить возможность ввести покупателя в заблуждение относительно стоимости товара и реальной скидки на него.

Отсчет

Вводится понятие «исходная цена на товар». Средняя за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи, цена на товар будет рассчитываться по установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти методике, что исключит возможность манипулирования и злоупотребления данной информацией, отмечает автор.

Скидка

Информация о размере предоставляемой на товар скидки, согласно поправкам, должна доводиться до потребителя в форме фиксированной суммы, а также процента, на которые в рамках проведения распродажи снижается исходная цена на товар, что обеспечит потребителя полной информацией о получаемой при покупке выгоде.

Спецусловия

Доведение информации об условиях предоставления скидки на товар одновременно с информацией об итоговой цене на данный товар обеспечит своевременность осознания потребителем необходимости выполнения для получения скидки каких-либо специальных условий, отмечает парламентарий.