Калуга, , 19:45 — REGNUM В Калуге 26 ноября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в открытии Калужского промышленно-инновационного форума-2019. Его организуют правительство области, калужская Торгово-промышленная палата и ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

В Калуге начал работу промышленно-инновационный форум Пресс-служба правительства Калужской области

Первым мероприятием стала выставка «Промышленность. Инновации. Технологии», большую часть которой заняли промышленные и коллаборативные роботы нового поколения, используемые в различных видах производства. Кроме того, калужские предприятия и компании из других регионов представили свою новую продукцию, перспективные проекты и услуги.

Открывая выставку, Анатолий Артамонов особо отметил высокотехнологичный характер экспозиции: «Выставка сегодня совершенно по-иному выглядит, много нового и интересного, — сказал он. — Но самое главное — для чего это делается? Для того, чтобы вы нашли друг друга, узнали, что есть полезного, и применили это взаимно». И выставка, и форум, по мнению главы региона, решают еще одну важную задачу — стимулируют бизнес к дальнейшему развитию, освоению новых направлений и расширению границ.

В своем выступлении президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова заметила, что форум совпал 27-летием образования региональной палаты. Она выразила надежду, что это мероприятие станет для всех его участников, прежде всего, представителей реального сектора экономики, настоящим промышленным праздником.

В Калуге начал работу промышленно-инновационный форум Пресс-служба правительства Калужской области

Для участия в форума зарегистрировалось свыше 500 человек — представители региональной и муниципальной власти, российских и международных промышленных компаний, институтов развития, финансовых организаций, предпринимательских объединений, разработчики инновационных технологий, журналисты. В качестве экспертов выступят специалисты Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, ГУ Банка России по ЦФО, НИУ Высшей школы экономики (г.Москва), Балтийско-Евразийской палаты предпринимателей и агентства JD. EXPERT (Казахстан, Нур-Султан), а также руководители региональных министерств и успешных производственных компаний.

В трехдневной программе — актуальные дискуссии с представителями органов власти и институтов развития по вопросам повышения конкурентоспособности российской промышленности и упрощения доступа к финансовым ресурсам, практические сессии по цифровой трансформации, презентации новейших решений для создания прибыльного бизнеса и другие мероприятия, а также межрегиональные и международные биржи деловых контактов. В Калуге состоится выездное заседание комитета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Промышленная выставка будет открыта два дня. В ее экспозиции также можно увидеть 15 лучших фоторабот участников второго регионального конкурса Калужской ТПП «Производство как искусство». Калужские любители и профессионалы фотодела всего представили около 300 работ, демонстрирующих современное состояние и развитие промышленного комплекса региона.