Москва, , 19:32 — REGNUM Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину прописать в законе гарантии, которые запретят использовать декларации, поданные по программе амнистии капитала, при рассмотрении уголовных дел, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей 26 ноября.

В частности, поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Титов предлагает продумать более детальные гарантии того, что декларации не будут использованы в уголовном деле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») вместе с главой комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым («Единая Россия») уже внесли в Госдуму законопроект, который предлагает считать недопустимыми доказательствами по уголовному делу как сам факт подачи декларации, так и же данные, которые в ней содержатся. Авторы инициативы прописали, что такие документы можно использовать только в случае, если они были представлены суду самим декларантом.

Титов поддерживает такие изменения, но при этом уверен, что в законопроекте также есть недостатки. Так, например, он не позволяет одновременно признать недопустимыми доказательства, которые прилагаются к декларации. Речь, в частности, о заключениях и показаниях экспертов и специалистов, протоколов осмотра документов и подобных данных.

В связи с этим, Титов предлагает прописать в УПК определение «производных доказательств». Это запретит экспертам и специалистам давать заключения или показания об обстоятельствах, которые они узнали из деклараций.

Кроме того, бизнес-омбудсмен также предлагает дополнить УПК сопутствующими нормами, которые полностью исключат возможность использовать сведения из деклараций для возбуждения уголовного дела.

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