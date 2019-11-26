Сеул, , 21:39 — REGNUM Единственная южнокорейская авиакосмическая корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) заключила контракт с Boeing на поставку комплектующих для американского штурмовика A-10. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Стоимость контракта составляет 280 млн долларов. В соответствии с условиями, KAI до 2027 года будет поставлять Boeing консоли крыльев и панели центроплана. С 2007 года по 2018 год в рамках аналогичного соглашения KAI произвёл комплектующие для 173 штурмовиков A-10 Thunderbolt. Таким образом, до 2027 года, по оценкам экспертов, ещё около 150−200 самолётов будут оснащены южнокорейскими комплектующими.

A-10 Thunderbolt является основным штурмовиком ВВС США, использующимся с 1977 года. Его главным предназначением является поддержка пехоты и уничтожение бронетехники противника. Самолеты принимали участие в войне в Заливе, операции в Сербии, войне в Афганистане, Ираке и Сирии.