Рим, , 19:13 — REGNUM «Рынок» не может спасти авиакомпанию «Алиталия», заявил во вторник, 26 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, в правительстве по-прежнему считают лучшим решением проблемы — рыночное, однако пока консорциум частных компаний не представил окончательного предложения по реорганизации «Алиталии», свои предложения представили только Delta и железнодорожная госкомпания.

Как сообщалось ранее, власти Италии рассматривают два варианта спасения «Алиталии», которая находится в предбанкротном состоянии и убытки которой составляют 1 млн евро в день. Помимо привлечения инвесторов и создания нового юридического лица для компании, рассматривается также вариант направления в «Алиталию» комиссаров с особыми полномочиями, чтобы те урегулировали ситуацию, после чего правительство сможет продать часть акций компании.