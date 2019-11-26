Москва, , 18:57 — REGNUM Создание сертифицированного газотранспортного оператора необходимо Украине для продления контракта по газовому транзиту, сообщил 26 ноября журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.

Кроме того, как отметил глава Газпрома, определённые сроки требуются для бронирования газотранспортных мощностей для транзита через Украину.

Вышеуказанные затруднения появились в связи с переходов Киева на европейское законодательство. В частности, Киев, по европейским правилам, должен создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

Миллер «И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определённые сроки. Это, конечно же, технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее».

Глава Газпрома отметил, что Киеву со стороны Газпрома отправлено предложение по новому контракту на транзит российского газа. Также, как вариант, предложено продлить действующее соглашение. Предложено заключить контракт на поставку российского газа на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября встречу с Миллером и российским министром энергетики Александр Новаком провёл президент РФ Владимир Путин.

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