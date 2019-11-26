Сеул, , 19:00 — REGNUM Прибыли инвестиционных управляющих компаний в Южной Корее сократились на 5 млн долларов в третьем квартале. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С июля по сентябрь управляющим активами удалось заработать 175 млн долларов, что на 5 млн меньше, чем тремя месяцами ранее. Главным образом снижение прибыли обусловлено низким доходом от инвестиций на фондовом рынке — 2,3 млн долларов против 12 млн кварталом ранее. Кроме того, 48,4% компаний и вовсе понесли убытки.

По итогам 3 квартала биржевой индекс KOSPI упал на 1,5%. Также снизилась доходность управляющих компаний от инвестиций в недвижимость после ряда мер правительства по ограничению роста цен, полагают эксперты. Предприятия малого и среднего бизнеса, в свою очередь, пострадали от повышения МРОТ и введения ограничений на максимальное количество рабочих часов в неделю — всё это негативно повлияло на результаты инвестиционных компаний.