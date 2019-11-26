Ульяновск, 26 ноября 2019, 18:50 — REGNUM В Старомайнском районе Ульяновской области земли отдельным многодетным семьям предоставлялись без инженерной инфраструктуры, в результате они вынуждены были решать вопрос своими силами. Выявлено более двух десятков таких участков, сообщает региональная прокуратура.
В ходе прокурорской проверки установлено, что многодетным семьям были предоставлены для индивидуального жилищного строительства 23 земельных участка в посёлке Старая Майна, сёлах Дмитриево-Помряскино и Прибрежное.
Главе администрации Старомайнского района направлено представлении о принятии мер по устранению нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области оказываются 33 меры социальной поддержки семей, из них 8 — федерального характера, 25 — регионального. По данным 2018 года, в Ульяновской области проживало более 11,5 тыс. многодетных семей, из них получили земельные участки более 5,6 тыс. семей.