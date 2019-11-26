Мехико, , 18:53 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор и лидеры бизнес-кругов страны представили план инвестиций в национальную инфраструктуру на 2020−2024 годы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Презентация состоялась в ходе традиционной пресс-конференции президента. Помимо главы государства на ней выступили руководитель аппарата президента Альфонсо Ромо и представители крупнейших корпораций и банков Мексики.

На первом этапе программы, в 2020 году, в инфраструктурные проекты, которых насчитывается 147, планируется привлечь 859 млрд песо (42 млрд долларов).