Вильнюс, , 18:40 — REGNUM Сотни грузоперевозчиков 27 ноября планируют перекрыть движение в столице Литвы Вильнюсе, протестуя против планов правительства повысить коэффициент оплаты труда водителям, что, по словам протестующих руководителей предприятий по грузоперевозкам, сведёт на нет всю итак небольшую прибыль транспортных компаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Декларацию о протесте подписали 279 предприятий по грузоперевозкам. Всего в Литве начитывается около 4,8 тыс. компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. Перевозчики утверждают, что новый коэффициент налогообложения увеличит расходы одной единицы грузового транспорта на 288,53 евро. В Литве зарегистрировано 48 тыс. тягачей. Значит, суммарный сбор составит 166 млн евро дополнительных налогов.

Во время акции протеста колонна грузовиков на медленной скорости планирует кружить по центральным улицам Вильнюса, что парализует движение в столице Литвы.

Напомним, аналогичным образом в Вильнюсе 26 ноября протестовали земледельцы, которые остановили на несколько часов движения, въехав на центральные улицы Вильнюса на тракторах.

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