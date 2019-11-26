Великий Новгород, , 18:29 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял участие в тестовом проезде по новой трассе М-11, соединившей Москву и Санкт-Петербург, которая откроется завтра, 27 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, Никитин принял участие в поездке по территории области и назвал преимущества новой магистрали.

«Самый большой плюс трассы — это то, что нашим предприятиям теперь проще отправлять грузы по России и за рубеж. Эффект от неё будет, прежде всего, для тех территорий и посёлков, возле которых она проходит», — заявил Никитин.

Он также отметил снижение смертности на федеральных трассах в 2,5 раза.

«Это тоже вклад М-11», — сказал новгородский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трасса М-11 проходит по территориям четырёх областей России — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. В Новгородской области с трассы — два съезда: в Окуловском и Новгородском районах. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, 15 контейнерных заправок. Первую медицинскую и аварийную помощь готовы оказать 23 экипажа аварийных комиссаров, время их прибытия к месту ЧП оценивается в 10−12 минут.

Напомним, трасса М-11 — платная автомагистраль, бесплатной альтернативой останется автодорога М-10 «Россия». Добраться по новой дороге из одной столицы в другую можно за 5,5 часа. Разрешённая скорость движения на М-11 — 110 км/час, на обходе Вышнего Волочка — 130 км/час.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин откроет самую светлую автодорогу страны