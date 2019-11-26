Анкара, , 18:50 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании фракции правящей «Партии справедливости и развития» в Великом национальном собрании Турции заявил: «Знаете, в последние 5−6 лет западные страны чем дальше, тем больше следуют политике именно эмбарго в сфере оборонной промышленности в отношении нас, и отрицать это невозможно».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Дело обстоит таким образом, что, забудем новые соглашения, уже впору денонсировать старые. Турция столкнулась с таким жёстким эмбарго, будто бы мы находимся в состоянии войны».

Турецкий лидер добавил: «Все это ещё и ужесточилось после последних операций в Сирии и событий в Восточном Средиземноморье. Слава богу, наша оборонная промышленность достаточно сильна, чтобы свести на нет все эти поползновения. Зёрна, которые мы терпеливо высаживали в течение 17 лет, наконец дают свои плоды. Нам не продали БПЛА, мы сами сделали их. Не продали танки нового поколения, — мы сами разработали прототип. По завершении работ над мотором запустим и его серийное производство. Не дали вертолётов — мы и их произвели сами».