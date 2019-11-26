Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Пошаговая инструкция по ведению бизнеса в Санкт-Петербурге будет издана в декабре 2019 года. Методическое издание «Бизнес-навигатор», расскажет, как выбрать перспективную сферу бизнеса, предпочтительный тип налогообложение и подготовиться к проверочным мероприятиям. Об этом сообщила 26 ноября председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели, передает корреспондент ИА REGNUM.

4−5 декабря 2019 года пройдет XVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. В преддверии этого мероприятия Елена Церетели, возглавляющая также центр «Мой бизнес», предоставила журналистам информацию о реализации предложений, вошедших в резолюцию предыдущего Форума.

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Что было реализовано из резолюции XVI Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга:

правительство Санкт-Петербурга сохранит мораторий на введение торгового сбора на территории города в 2020 году;

в 2020 году сохраняется мораторий на переход к новым правилам обращения с твердыми коммунальными отходами;

за 2019 год был существенно сокращен рост тарифов на тепловую энергию и на водоснабжение.

В потребительской сфере:

в 2019 году было открыто четыре районных агентства на базе подведомственного СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», обслуживающих Центральное, Северное, Восточное и Южное направления;

предоставлено право добросовестным субъектам малого предпринимательства сдавать в аренду частично или полностью принадлежащие им на праве собственности НТО при условии сохранения функционального назначения объекта и соответствия внешнего вида объекта эстетическим регламентам;

ведется работа по разработке новой концепции формирования схемы размещения НТО, целью которой является упрощение порядка и сокращение сроков включения земельных участков в схему размещения НТО.

В сфере рекламы и информации:

Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает требования к рекламным и информационным конструкциям.

В сфере транспорта:

для реализации предложений предпринимателей созданы «Рабочая группа по вопросу реализации проектов строительства автовокзалов и возможностью размещения автостанций на территории Санкт-Петербурга» и «Рабочая группа для подготовки изменений действующего законодательства в целях создания условий для развития инфраструктуры автовокзалов Санкт-Петербурга»;

На 12 участках улично-дорожной сети Санкт-Петербурга реализованы схемы организации дорожного движения, предусматривающие устройство парковочных мест для туристических автобусов.

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В этом году Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Впервые в рамках форума будет проведена интерактивная игра для школьников старших классов «Бизнес — это легко!». Выступить на форуме приглашены известный блогер, модельер и тренер по бизнес-курсам, которые успешно реализовались благодаря интернету. Их имена Елена Церетели сохранила в тайне.