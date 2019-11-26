Аддис-Абеба, , 18:49 — REGNUM Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА ООН) заявила, что эффективное управление земельными ресурсами имеет решающее значение для достижения Повестки дня в области развития Африки на период до 2063 года. В своем выступлении на конференции по земельной политике в Африке, которая открылась в Абиджане, Нигерия, директор Отдела региональной интеграции и торговли в Совете Безопасности ООН Стивен Каринг отметил, что земля в Африке является фундаментальным активом, на котором строится экономика, что создает благоприятные условия для привлечения инвестиций частного сектора извне континента. «Во всем мире успех в достижении целей в области устойчивого развития поддерживается хорошим управлением земельными ресурсами, поскольку оно способствует ликвидации нищеты и голода», — сказал Каринг. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Каринг отметил, что условия правовой неопределенности не только подрывают деловое доверие, но и могут способствовать коррупции. «Неразвитые системы со сложными и нечеткими административными процессами способствуют отсутствию прозрачности и подотчетности в управлении земельными ресурсами, что приводит к увеличению вероятности коррупции. Коррупция в секторе земельных ресурсов имеет далеко идущие последствия для развития Африки», — добавил он.

Комиссар по сельскому хозяйству Африканского союза Жозефа Сако согласилась, что рациональное управление земельными ресурсами имеет важнейшее значение для развития Африки, поскольку земля в Африке является важным фактором производства — ведь большая часть средств к существованию осуществляется на суше. Коррупция в земельном секторе может препятствовать тому, чтобы люди имели доступ к земле и владели ею, что, в свою очередь, маргинализирует некоторые слои общества, тем самым увековечивая конфликты, голод и нищету.