Москва, , 18:18 — REGNUM Пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и инвестиций следует упростить, чтобы он работал на ускорение экономического роста. Об этом журналистам заявил глава РСПП Александр Шохин по итогам совещания со спикером Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Все то, что вызывает вопросы, необходимо изъять из этого закона, упростить его, чтобы он был понятен и бизнесу, не требовал большого объема интерпретаций, большого объема подзаконных актов», — заявил Шохин.

Так, отметил он, за счёт таких норм удастся избежать инвестиционной паузы и добиться роста экономики за счёт инвестиций.

«Тем самым будет решаться главная задача, стоящая перед страной, — ускорение темпов экономического роста до уровня не ниже среднемировых. А это, безусловно, база для решения многочисленных социальных проблем, прописанных в национальных проектах», — отметил Шохин.

Он напомнил, что бизнес с правительством обсуждали этот законопроект более года и теперь выходят на финишную прямую.

«Бизнес ждет этот законопроект, более того, если принятие законопроекта затянется, то возникнет инвестиционная пауза, связанная с ожиданием того, что же правительство и законодатели предложат бизнесу. Но, с другой стороны, мы не имеем права — я имею в виду и бизнес, и правительство, и Госдуму, — работать не на результат, а на скорость принятия закона», — заявил Шохин.

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