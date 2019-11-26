Великий Новгород, , 18:13 — REGNUM Новая автодорога М-11, соединившая Москву и Санкт-Петербург, — единственная дорога в стране, где есть освещение на всём протяжении. Об этом сегодня, 26 ноября, в ходе тестового проезда по трассе сообщил новгородским журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин.

«В целом очень хорошая трасса, от животных везде ограждения. Это единственная дорога в стране, где есть освещение на всём протяжении», — отметил Левитин. Он назвал новую трассу «достойным подарком жителям двух столиц».

Вместе в Левитиным новую автодорогу протестировали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, журналисты. Они оценили качество трассы на всём её протяжении, сделав две остановки в Новгородской области — в многофункциональной зоне близ города Окуловка и на 563 км автомагистрали, где расположена зона отдыха для проезжающих.

Ранее трассу протестировали команды на автомобилях «Лада Веста» и большегрузных фурах. Они определили время проезда от Москвы до Санкт-Петербурга, расход топлива и среднюю скорость движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трасса М-11 проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги — 669 километров. Добраться от одной столицы до другой можно за 5,5 часа. Сейчас скорость движения по М-11 — 110 км/час. Исключение составляет обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 км/час. Трасса М-11 — платная автомагистраль, бесплатной альтернативой останется автодорога М-10 «Россия».

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