Калуга, , 17:59 — REGNUM 26 ноября на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги было одобрено решение о согласовании проекта постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области».

В Калуге одобрили предельные индексы размера платы за ЖКХ Пресс-служба Городской думы Калуги

Рассчитанный министерством конкурентной политика Калужской области предельный индекс составит с 1 января по 30 июня 2020 года — 0%, с 1 июля по 31 декабря 2020 года — 5,6%. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, во втором полугодии 2020 года тариф на холодное водоснабжение вырастет на 4%, на горячее водоснабжение — на 5,32%, на водоотведение — на 4%, на отопление — на 5,6%, на электроснабжение — на 4,98%, на газоснабжение — 3,01%, на обращение с ТКО — на 0,05%.

Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги по квартире общей площадью 42 кв. м. в 5-этажном доме вне отопительного периода составит 59,61 рублей в месяц, в отопительный период — 174,23 рубля в месяц. Ранее предельный индекс предполагалось установить в размере 9%, тарифы на горячее водоснабжение должны были вырасти на 9%, на отопление — на 10%. Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги вне отопительного периода предполагался 79,70 рублей в месяц, в отопительный период — 290,36 рублей в месяц.

По решению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова инвестиционная программа муниципального предприятия «Калугатеплосеть» на 2020 — 2024 годы была откорректирована, перераспределены источники её финансирования. Общий объём финансирования программы сохранён в размере 2 млрд. 92,8 млн. рублей, при этом тарифная составляющая уменьшена с 1 млрд. 461,8 млн. рублей до 523,2 млн. рублей, бюджетная составляющая увеличена с 630,9 млн. рублей до 1 млрд. 569,5 млн. рублей.

Инвестиционная программа предусматривает строительство нового объекта теплоснабжения, реконструкцию 37 километров существующих тепловых сетей, реконструкцию (модернизацию) 28 существующих объектов системы центрального теплоснабжения, а также мероприятия, направленные на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.