Варшава, , 18:46 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на информацию из социальных сетей о том, что президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский собирается урезать дотации для варшавского приюта для животных «На лапе» в 2020 г. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

«Защита наших братьев меньших важна для нас. Я приглашаю представителей приюта для зверей «На лапе» на встречу», — сообщил в Twitter премьер-министр.

В ведомости о тратах бюджета столицы видно, что в 2019 г. приют «На лапе» получил от города 9 876 000 злотых (161 927 291 руб.) В проекте городского бюджета на 2020 г. на приют выделяется значительно меньшая сумма — 8 331 000 злотых (136 595 409 руб.)

Варшавский депутат городского совета от партии Право и справедливость Оливер Кубицкий заявил по этому поводу: «Видно, что президент Тшасковский ищет, на чем бы сэкономить. Неужели городской администрации не хватает денег на идеологические проекты?». Как сообщает депутат, все были удивлены этой информацией. Кубицкий уверен, что президенту столицы будет трудно получить одобрение этого замысла, в том числе и со стороны депутатов своей партии (Гражданская коалиция).