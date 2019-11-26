Великий Новгород, , 17:44 — REGNUM Ростуризм поддержал заявку Новгородской области на создание туристского кластера «Исторический центр Великого Новгорода». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на реализацию проекта в 2020 — 2023 годах будет выделено 810 млн рублей.

Проект предусматривает реконструкцию значительной территории Торговой стороны Великого Новгорода — реконструкцию набережной Александра Невского и Ильиной улицы.

«Проект «закольцует» существующие маршруты и задействует менее востребованные у туристов памятники истории и архитектуры — например, здание женской гимназии 1782 года, дом купеческого сына Неворотина конца XVIII века, дом жены статского советника Дмитриевской 1911 года», — прокомментировал министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачёв.

В туристический маршрут войдёт ещё целый ряд объектов Ильиной улицы, в том числе церковь Спаса Преображения 1374 года и храмовый комплекс Знаменского собора XVII—XIX веков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, набережные реки Волхов в Великом Новгороде давно нуждаются в реконструкции. В 2019 году регион получил федеральное финансирование на начало работ по благоустройству другого берега реки — Софийской набережной.

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Что касается Ильиной улицы, её предполагается сделать пешеходной. Кроме того, есть проект по созданию рядом с Ильиной улицей исторического археологического парка.

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