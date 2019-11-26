Анкара, , 18:12 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании фракции правящей «Партии справедливости и развития» в Великом национальном собрании Турции заявил: «Мы не просто обеспечиваем насущные потребности, но и готовим Турцию и её промышленность к грядущим событиям. Мы начали работу над проектом KERKES, который при использовании искусственного интеллекта призван обеспечить функционирование наших БПЛА в условиях отсутствия GPS».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «При помощи этой технологии, над которой работают лишь считанные страны мира, может быть обеспечено поражение целей даже при отсутствии связи. Успешный полёт совершила модификация Faz-2 ударного вертолёта АТАК, оснащённая лазерной системой предупреждения и другой продвинутой военной электроникой».

Турецкий лидер добавил: «Мы нацелены начать использование данной модификации, где ещё больше возрос уровень импортозамещения, со следующего года. В Карасу продолжается строительство завода, где будет налажено производство двигателей. Также начинается инвестиционная деятельность частного сектора, направленная на производство не только оболочки, но и начинки носимых F-16 и БПЛА бомб полностью в нашей стране».