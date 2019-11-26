Псков, , 17:27 — REGNUM Псковское производство российского филиала южнокорейского предприятия Yura — ООО «Йура Корпорейшн РУС» — планируется расширить. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 26 ноября, в Пскове заявил генеральный директор ООО «Йура Корпорейшн РУС» Мин Донг Хун.

По его словам, компания планирует существенно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. В планах на 2020 год — открытие дополнительно 300 рабочих мест в уже функционирующих цехах.

В настоящее время на производстве трудятся около 900 специалистов.

Напомним, ООО «Йура Корпорейшн РУС» занимается поставкой комплектующих для автомобильного завода Hyundai. В Пскове с августа 2011 года действует обособленное подразделение предприятия, на котором выпускаются жгуты электропроводки для автомобилей.