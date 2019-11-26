Воронеж, , 17:26 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский призвал подчинённых и подрядчиков к максимальной эффективности при освоении средств, выделенных на ремонт и строительство автодорог в регионе. Об этом он сказал на заседании правительства региона 26 ноября, сообщает ИА REGNUM.

«Каждая копейка должна расходоваться рачительно и с максимальной эффективностью. Я помню, как меня уговаривали казначейское сопровождение снять с небольших работ, с недорогостоящих дорожных контрактов. Я ещё раз повторю. В Ивановской области у нас каждую копейку люди считают, без преувеличения. Люди бедно живут. И мы обязаны так работать, чтобы каждая копейка достигала максимальный результат. И правительство области также должно работать», — сказал Воскресенский.

На заседании отмечалось, что в общей сложности в Ивановской области в 2019 году с учётом местных автодорог отремонтировали 378 км трасс — это почти в два раза больше показателей 2018 года. Доля региональных дорог, приведённых в нормативное состояние, доведена до 45%.