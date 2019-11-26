Анкара, , 18:11 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании фракции правящей «Партии справедливости и развития» в Великом национальном собрании Турции заявил, что пошёл обратный отсчёт дней до момента, когда начнётся серийное производство отечественных аналогов ракет «воздух-воздух», ранее закупавшихся из-за рубежа за миллионы долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Ракета Bozdoğan, которую будут нести наши истребители, в ходе тестовых пусков со стартовой платформы успешно поразила все цели. В следующем году будут проведены запуски этой обладающей высоким манёвром ракеты, чья скорость намного превышает скорость звука, с самолётов. После завершения тестовых пусков ракета Bozdoğan, являющаяся продуктом проекта Göktuğ, работа над которым идёт с 2013 года, встанет на вооружение Вооружённых сил Турции».

Турецкий лидер добавил: «Нашу ракета класса «воздух-воздух», которые производят только 9 стран во всём мире, будут нести наши истребители F-16 и проекта Национальный боевой самолёт. Таким образом, отечественной станет не только ракета класса «воздух-поверхность», уже используемая нашими самолётами, но и «воздух-воздух». Также были произведены тестовые пуски ракет с наших боевых кораблей. Наша первая отечественная корабельная крылатая ракета ATMACA, разработанная в ROKETSAN, была успешна запущена с корабля Kınalıada. Даст бог, и она встанет на вооружение в следующем году».