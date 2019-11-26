Москва, , 17:21 — REGNUM Мэрия Москвы обязала застройщиков выполнять чистовую отделку до сдачи новых многоквартирных жилых домов в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

В ведомстве пояснили, что квартиры с базовой отделкой позволят жителям быстрее переехать в приобретённую недвижимость. При этом компании не обязаны заранее предоставлять проект дизайна отделки квартир в будущем доме, достаточно лишь описать его в пояснительной записке.

В свою очередь, представители строительной отрасли отметила, что решение столичной мэрии не должно оказать серьёзного влияния на развитие рынка. Однако даже дешевая базовая отделка добавляет до 10 тысяч рублей к стоимости квадратного метра, в комфорт-классе наценка может достигать 20 тысяч рублей.

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