Липецк, , 17:09 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 26 ноября встретился с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Калининым. Как сообщила пресс-служба областной администрации, итогом встречи стала договорённость о сотрудничестве в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Все пилотные проекты, которые касаются инновационного развития предпринимательства, будут воплощаться в Липецкой области. Сегодня мы не можем похвастаться, что у нас много инновационного бизнеса, производственного бизнеса. В основном, развита торговля, в принципе, как и во всей стране. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе открывались высокотехнологичные производства», — отметил Игорь Артамонов.

Александр Калинин рассказал, что в Липецкой области развиты крупный бизнес и сельское хозяйство, а малый и средний бизнес только ждёт выхода на новый технологический, образовательный и культурный уровень. Новые технологии и глобальные стратегии позволят региону выйти на новые рынки сбыта.

Общественная организация «Опора России» действует в Липецкой области десять лет. Она создана для решения острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса.