Липецк, 26 ноября 2019, 17:09 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 26 ноября встретился с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Калининым. Как сообщила пресс-служба областной администрации, итогом встречи стала договорённость о сотрудничестве в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Александр Калинин рассказал, что в Липецкой области развиты крупный бизнес и сельское хозяйство, а малый и средний бизнес только ждёт выхода на новый технологический, образовательный и культурный уровень. Новые технологии и глобальные стратегии позволят региону выйти на новые рынки сбыта.
Общественная организация «Опора России» действует в Липецкой области десять лет. Она создана для решения острых актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса.