Иваново, , 17:07 — REGNUM 43 из 60 муниципальных образований Ивановской области — или 72% — получили паспорта готовности к отопительному периоду по итогам проверки Ростехнадзора. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, говорилось на совещании губернатора Ивановской области с главами муниципальных районов и городских округов 26 ноября.

По сравнению с 2018 годом показатели готовности к зиме улучшились на 18%. Как сообщил заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский, в числе причин отсутствия паспортов готовности — недостатки при подготовке муниципалитетами документов. План устранения недочётов муниципалитеты, не получившие паспорта готовности, должны представить до 1 декабря.

Отопительный сезон в Ивановской области начался 27 сентября. В рамках подготовки в регионе было 106 км ветхих инженерных сетей, подготовлены к работе в осенне-зимний период 413 источников теплоснабжения, 1179 км тепловых и 3123 км водопроводных сетей, 48 тепловых насосных станций, 126 центральных тепловых пунктов.