Тюмень, , 17:01 — REGNUM В Тюменской области имущество бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко на общую сумму 60 млн рублей попало под арест. Об этом сообщает собственный источник портала 72.RU.

Среди арестованного имущества числится роскошный коттедж площадью 400 кв. м на берегу Цимлянского озера, раскинувшийся на 50 сотках вместе с надворными постройками и заводью с мостиком.

По данным издания, первоначально коттедж был зарегистрирован на Антипинский НПЗ, которому участок земли выделила мэрия Тюмени под строительство спортивной базы для предприятия. Затем там вырос коттедж, который был продан компании сына Геннадия Лисовиченко, а затем переписан на самого экс-гендиректора Антипинского АНПЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Лисовиченко на данный момент находится в международном розыске. Его вместе с бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым обвиняют в ущербе, нанесённом предприятию, на сумму 470 млн рублей. Кроме того, Лисовиченко подозревается в продаже заводского железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов заведомо меньше его стоимости на 18 млн рублей.

Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Расположен в районе Антипино Тюмени. Производит дизельное топливо и бензин стандарта Евро-5.

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