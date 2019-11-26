Чебоксары, , 16:47 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии продолжаются разбирательства между министерством спорта республики и компанией «Алза», которая в ноябре признана банкротом. 25 ноября суд вынес решение о расторжении государственного контракта, заключённого в 2013 году, — речь, по всей видимости, идёт о строительстве биатлонного центра. В данном определении суда нет решения о взыскании более 133 млн рублей, с чем выходил в суд минспорт, — данное требование, судя по всему, выделено в отдельное производство: в тот же день, 25 ноября минспорт подал новый иск о взыскании указанной суммы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Исковое заявление министерства спорта и физической культуры Чувашии зарегистрировано в Арбитражном суде республики 25 ноября. Ответчиком выступает ООО «Алза», сумма заявленных исковых требований — 133 174 603,35 рублей. Дело пока не принято в производство.

Отметим, что 25 ноября Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску минспорта в отношении компании «Алза». Заявление было зарегистрировано в суде 9 апреля 2019 года, сумма требований составляла 133 174 603,35 рублей. Кроме того, минспорт требовал расторгнуть государственный контракт с подрядчиком. В судебном документе поясняется со ссылкой на «Республиканскую службу единого заказчика», что срок выполнения подрядных работ — до 1 октября 2016 года, «однако до настоящего времени работы в полном объеме не выполнены, ввод объекта в эксплуатацию не обеспечен».

О каком именно строительном объекте идёт речь, не сообщается. Но примечательно, что суд в октябре вынес определение о предоставлении до 1 ноября первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чувашии сведений о «результатах рассмотрения уголовного дела» «для дальнейшего решения вопроса о рассмотрении дела в арбитражном процессе».

Суд вынес решение о расторжении государственного контракта между минспортом Чувашии и строительной компании «Алза». Другое требование выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, директор строительной компании стал фигурантом с уголовным делом по закупке оборудования и спортивного инвентаря, выделенных на строительство биатлонного центра в Чебоксарах

Напомним, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. По данным управления Росреестра по Чувашии, задолженность стройфирмы превысила 40 млн рублей, требования предъявили более 20 организаций. Полномочия руководителя стройфирмы прекращены решением суда.

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