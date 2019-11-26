Москва, , 16:43 — REGNUM Уровень безработицы в России в октябре 2019 года составил 4,6% от экономически активного населения после 4,5% в сентябре и 4,3% в августе. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре составила 75,6 млн человек, из них 72,1 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек — как безработные», — говорится в сообщении.

Уровень занятости в октябре, согласно данным Росстата, составил 59,5% от общей численности населения страны.