Челябинск, , 16:31 — REGNUM В Челябинске пассажироперевозчики должны обновить свой автопарк и отказаться от автобусов малой вместимости. Эти транспортные единицы нужно заменить минимум на автобусы среднего класса, заявил глава горуправления транспорта Максим Кичеев, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил чиновник, процесс обновления общественного транспорта долгий. Требование отказаться от маршруток включено в городской документ планирования общественного транспорта. Поменять автобусы нужно будет в течение 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске избавились от незаконных перевозчиков. Тем самым мэрия показала легальным, что готова идти с ними на диалог, но ожидает от них отказа от ржавых «ПАЗиков».

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