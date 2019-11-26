Челябинск, , 16:16 — REGNUM Челябинск практически избавлен от нелегальных пассажироперевозчиков. Об этом заявил глава городского управления транспорта Максим Кичеев, сообщает пресс-служба мэрии.

По его словам, летом в городе на шести маршрутах работали 350−400 машин, принадлежащих нелегалам. Они перевозили почти треть всех пассажиров. Сейчас такие нелегальные маршруты ликвидированы.

«Но работа по контролю продолжается, потому что есть те, кто переквалифицировался и ездит, маскируясь под легальные маршруты», — отметил Кичеев. И добавил, что, убрав с рынка нелегалов, мэрия показала законным перевозчикам, что контролирует процесс и готова идти на диалог с добросовестными. Но и им со своей стороны придётся принять требования горадминистрации, в частности, отказаться от ржавых «ПАЗиков».