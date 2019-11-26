Севастополь, , 16:10 — REGNUM В Севастополе инициируют внесение изменений в Водный кодекс РФ, которые бы позволили расширить площади земель сельскохозяйственного назначения за счёт участков вдоль рек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства.

«Ускорить процесс может законодательная инициатива, подготовленная совместно правительством и Законодательным собранием Севастополя, направленная в Государственную думу. Мы возьмём на себя сбор и обобщение информации и предложений по данному вопросу от севастопольских предприятий», — отметили в департаменте.

Предложения аграриев ждут до конца ноября, чтобы передать пакет документов об инициативе в профильный комитет Госдумы до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города сообщили о том, что до воссоединения Крымского полуострова с Россией севастопольские застройщики самостоятельно прокладывали сети и не обслуживали их после сдачи объекта.

Об этом: Застройщики Севастополя самовольно прокладывали сети и не обслуживали их