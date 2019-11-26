Севастополь, 26 ноября 2019, 16:10 — REGNUM В Севастополе инициируют внесение изменений в Водный кодекс РФ, которые бы позволили расширить площади земель сельскохозяйственного назначения за счёт участков вдоль рек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства.
Предложения аграриев ждут до конца ноября, чтобы передать пакет документов об инициативе в профильный комитет Госдумы до конца года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города сообщили о том, что до воссоединения Крымского полуострова с Россией севастопольские застройщики самостоятельно прокладывали сети и не обслуживали их после сдачи объекта.
Об этом: Застройщики Севастополя самовольно прокладывали сети и не обслуживали их