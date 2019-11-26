Москва, , 16:00 — REGNUM Нефть очень зависима от новостного фона. Если в мире что-то происходит — это задаёт темп движения цен на чёрное золото до тех пор, пока не появится новая новость, которая способна развернуть заданную тенденцию, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Одна из последних — это шанс на перемирие в торговой войне между США и Китаем. Китай неделю назад сомневался в сделке, но пошёл на компромисс. Пекин повысит штрафные санкции за нарушение прав интеллектуальной собственности. Таким образом одна из проблем конфликта решена.

И если ничего не произойдёт неожиданного, можно будет увидеть укрепление котировок нефти. Инвесторы поверили в то, что будет достижимо подписание первого «транша» торгового соглашения между США и Китаем.

27 ноября ожидаются данные по запасам нефти США. На прошлой неделе, вопреки сложившейся тенденции, запасы нефти сократились. По предварительным прогнозам, ожидается снижение запасов сырой нефти. Если данные совпадут с прогнозом, то это придаст ценам Brent дополнительный импульс вверх.

Пока в мире царит надежда на светлое будущее — две крупнейшие державы ведут переговоры, запасы нефти сокращаются — нефть будет укрепляться. В ближайшей перспективе (опять же, при сохранении текущего благоприятного климата) ожидается рост цены нефти марки Brent до $63,35 (фьючерс на межконтинентальной бирже ICE) и 64,40 (фьючерс на Московской бирже).

Однако всё замечательно, но слабо верится, что наконец-то пришёл мир во всем мире. Если присмотреться, то какая-то сомнительная победа. Ведь ничего не сказано о самом главном в переговорах. Не были достигнуты более глобальные цели, не обсуждались детали и масштабы снижения пошлин на китайские товары.

Скорее всего, под блеском мнимой победы инвесторы, торгующие нефть, пока «слона-то не приметили». Поэтому укрепление нефти будет носить локальный характер. Когда инвесторы проникнутся в суть таких «блестящих» переговоров, на нефть опустится волна разочарований, и в среднесрочной перспективе ожидается снижение котировок чёрного золота. Вопрос остаётся открытым, как быстро они это сделают», — считает эксперт.

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