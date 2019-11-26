Челябинск, , 15:58 — REGNUM Власти Челябинска планируют приобрести в 2020 году примерно 150 новых автобусов особо большого класса. Это произойдёт в рамках программы «Чистый воздух», сообщает пресс-служба мэрии.

Их могут направить на наиболее популярные маршруты. В частности, на №64. Как отмечают в городском управлении транспорта, в часы пик здесь нужно применять автобусы именно особо большого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Челябинск купил 66 экологичных автобусов. С деньгами помог областной бюджет. Основная часть новых транспортных единиц уже выпущена на линии.