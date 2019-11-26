Москва, , 15:57 — REGNUM Депутаты Госдумы создали рабочую группу для проработки основных спорных моментов пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам совещания с экспертами и бизнесом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

По его словам, участники совещания договорились создать рабочую группу по доработке законопроекта, которую возглавит первый вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия»). В нее также войдут главы профильных комитетов, чтобы обеспечить качество принимаемых решений.

«Нам крайне важно, чтобы в субъектах РФ наши коллеги-законодатели рассмотрели этот вопрос также вместе с представителями бизнес-сообщества, чтобы ко второму чтению мы могли еще раз сверить позиции, получить обратную связь и только после этого выйти на принятие законопроектов», — заявил Володин.

В связи с этим депутаты решили перенести дату рассмотрения инициативы в первом чтении с 3 декабря.

«Рассчитываем рассмотреть его в первом чтении 10 декабря», — отметил Володин.

Ранее глава РСПП Александр Шохин уже отмечал, что бизнес хочет предложить изъять из закона все спорные моменты, чтобы он был понятен бизнесу и гарантировал неизменность работы для него.

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