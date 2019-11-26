Кампала, , 15:56 — REGNUM Эксперты, которые посетили конференцию по недвижимости в Кампале, предупредили правительство о надвигающемся жилищном кризисе. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По словам экспертов, при нынешних темпах строительства — 60 000 единиц в год, полностью отданных на распоряжение частному сектору, страна движется к более глубокому кризису, чем когда-либо прежде, учитывая стремительно растущее население.

Министр земельных ресурсов, жилищного строительства и городского развития Уганды Крис Барьомунси подчеркнул необходимость того, чтобы правительство страны взяло на себя жилищное обеспечение населения. Об этом он сказал на церемонии открытия трехдневной конференции по недвижимости, организованной Ассоциацией агентов по недвижимости Уганды (AREA). Конференция прошла в отеле Speke Resort Munyoyo в Кампале.

Барьомунси призвал представителей всех правительственных ведомств принять участие в обсуждениях вопросов недвижимости, чтобы помочь в решении проблем в сфере жилищного обеспечения.

«Общий коэффициент рождаемости в Уганде в течение долгого времени составлял семь детей на одну женщину. Он снизился до 5,4 ребенка на женщину только недавно. Сегодня также существует демографический импульс, который не собирается замедляться. Даже если все семьи в Уганде решат придерживаться правила: один ребенок на семью, темпы роста населения не замедлятся в ближайшее время. Это означает, что дефицит жилья будет только усиливаться», — сказал Барьомунси.

На конец 2019 года дефицит жилья составляет два миллиона единиц, передает издание. Эксперты ожидают, что дефицит увеличится до восьми миллионов единиц в следующие 10 лет. И при нынешних темпах строительства 60 000 единиц в год, по их словам, кризис неминуем.

На конференции различные участники рынка недвижимости обсуждали вопрос о том, как государственный и частный сектор могут работать вместе, чтобы решить проблему отставания в сфере жилищного строительства на национальном уровне. Было единодушно решено, что для решения проблем в секторе необходимы инновационные подходы.

Журналисты сообщают, что мошенничество является одной из самых серьезных проблем в отрасли. С запуском базы данных AREA представители общественности теперь могут проверять данные агентов по недвижимости, отметили эксперты.