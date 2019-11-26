Уфа, , 16:00 — REGNUM 232 миллиона рублей задолжали жители Башкирии за вывоз мусора. Об этом сообщила заместитель директора МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Елена Шевчук на оперативном совещании в мэрии Уфы, 26 ноября передает пресс-служба администрации города.

По ее словам, при этом порядка 100 миллионов рублей за вывоз твердых коммунальных отходов задолжали жители Уфы.

Отмечается, что в зоне ответственности МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которому присвоен статус регионального оператора, находится 8 полигонов и 15 перевозчиков.

По ее словам, в настоящий момент компания тестирует собственную программу, которая позволит автоматически готовить и отправлять необходимые документы должникам. Кроме этого, сейчас проходит испытание система по автоматическому обзвону должников.