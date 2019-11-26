Горки-9, Московская область, , 15:58 — REGNUM Реализацию национальных проектов в Адыгее обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава республики Мурат Кумпилов на встрече в Подмосковье 26 ноября. Жители регионов РФ должны ощущать изменения в результате этой работы, заявил премьер-министр.

Мурат Кумпилов Adygheya.ru

Кумпилов сообщил, что в рамках нацпроектов проведены все торги, заключено 96% контрактов. Освоение выделенных на нацпроекты средств достигло 80%. Трудности возникли только с пятью контрактами, по ним идет отдельная работа.

Большая работа ведётся в социальной сфере. В Адыгее идёт строительство 12 детских садов, также строятся крупные школы, добавил он.

Вся эта работа должна быть продолжена, чтобы люди непосредственно ощущали результаты решений, принятых по национальным проектам, подчеркнул глава правительства.

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