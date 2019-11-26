Москва, , 15:47 — REGNUM В октябре 2019 года, несмотря на рост, российский авторынок остался на шестом месте в европейском первенстве по продажам машин сегмента LCV. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По информации АСЕА, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в Европе в октябре снизились до 175 329 единиц (-6%).

Первое место по продажам лёгких коммерческих авто занимает Франция. Здесь за месяц было реализовано 41 734 машины, что на 0,5% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте Великобритания, где продажи составили 25 373 машины. Это на 11% меньше результата прошлого года. Тройку лидеров замыкает Германия, чей рынок LCV составил 24 908 единиц (-10,1%).

Четвёртое и пятое места соответственно у Испании (17 265 авто) и Италии (17 250 авто).

Россия в этом списке на шестом месте. За отчётный период в стране было продано 10 938 единиц коммерческих легковых автомобилей. А вот рост в РФ составил 13,8%.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в сентябре 2019 года рынок новых легковых коммерческих автомобилей (LCV) в РФ занял шестое место в Европе.

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