Ташкент, , 15:40 — REGNUM Либерализацию всех регулируемых цен в Узбекистане планируется завершить в 2020—2021 годах. Об этом заявил председатель Центрального банка республики Мамаризо Нурмуратов, сообщает издание Kun.uz.

В Ташкенте прошла конференция по вопросам денежно-кредитной политики на 2020−2022 годы. Во время мероприятия министр финансов Узбекистана Ахадбек Хайдаров добавил, что в ближайшее время в республике планируется отменить регулирование цен на бензин марки АИ-80, электроэнергию и газ.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил до 1 февраля 2020 года внести на утверждение в правительство республики график либерализации регулируемых цен и тарифов в 2020—2021 годах.

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