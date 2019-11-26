Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Сложности с принятием проекта екатеринбургского бюджета на 2020 год пока не несут чрезвычайного характера. Об этом заявила глава бюджетной комиссии гордумы Елена Бондаренко, сообщает ЕАН.

По словам депутата, невзирая на непринятие доходной части бюджета и профильной части расходной, проект главного финансового документа города ещё можно будет рассмотреть в бюджетной комиссии.

«Но если сейчас половина комиссий не сможет принять решение по своим разделам — естественно, что и нам придется тогда отложить свое решение», — признала Бондаренко.

Тем не менее, уверена парламентарий, ничего страшного не произошло — в худшем случае проекту бюджета лишь увеличат сроки рассмотрения. «Главное — принять бюджет до конца года», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по безопасности жизнедеятельности не одобрила профильную часть расходов бюджета — 2020. Двое депутатов проголосовали за проект трат, ещё двое воздержались.

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