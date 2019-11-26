Сеул, , 16:03 — REGNUM Индекс условий торговли для Южной Кореи продолжает падать уже 22 месяца подряд. Экспортные цены снижаются быстрее, чем импортные, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование Банка Кореи.

Индекс условий торговли демонстрирует отношение импортных цен к экспортным. Показатель ниже 100% означает, что страна закупает товары за рубежом по более высоким ценам, чем продаёт сама, — и находится в неблагоприятных условиях торговли. Данный индекс снижается с ноября 2017 года. По сравнению с октябрем 2018 года, в октябре 2019 он опустился на 3,4%, до 90,84%. Примечательно, что в прошлом году он упал с уровня в 110,97% сразу на 15,5%.

Экспорт из Южной Кореи также сокращается уже на протяжении года: спрос на основные товары — электронику, грузовые суда, полупроводники и нефтепродукты — снижается на фоне противостояния США и КНР; ситуацию также усугубляет конфликт с Японией.