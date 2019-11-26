Москва, , 15:32 — REGNUM Из пакета правительственных законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и инвестиций следует убрать все спорные моменты, чтобы избежать паузы в инвестициях и появления пробела в законодательстве. Об этом журналистам заявил глава РСПП Александр Шохин по итогам совещания в Госдуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Бизнес ждет этот законопроект. Более того, если принятие законопроекта затянется, то возникнет инвестиционная пауза, связанная с ожиданием того, что же правительство и законодатели предложат бизнесу», — заявил Шохин.

Однако, отметил он, законодатели сегодня «не имеют права» работать на скорость принятия законопроекта в ущерб его качеству. Так, например, законопроект вводит целый комплекс новых понятий и правил, фактически создает таким образом «инвестиционный кодекс». При этом он отменяет старые нормы, что может привести к появлению пробелов в законе, опасается Шохин.

«Мы предложим Госдуме и правительству такой порядок работы, когда все то, что вызывает вопросы, изъять из этого закона, упростить его так, чтобы он был понятен бизнесу, не требовал большого объема интерпретаций и подзаконных актов. И очень важно, чтобы с начала следующего года закон бы принят в таком виде, который позволит его использовать как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до уровня 25%, а затем и 27% от ВВП с нынешних 21%», — заявил Шохин.

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