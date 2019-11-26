Ульяновск, , 15:24 — REGNUM В Ульяновской области планируют разработать законопроект, предполагающий новые меры поддержки за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

После осмотра нового мусоросортировочного комплекса в Мелекесском районе, который стал пятым в региона, Сергей Морозов поручил разработать законопроект о новых мерах поддержки населения, который позволит меньше платить за вывоз мусора отдельным категориям граждан. В частности, льготные тарифы могут коснуться сельских жителей, ветеранов, семей с детьми, особенно многодетных.

В бюджете на 2020 год предполагается выделение 158 млн рублей на развитие инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе на строительство новых мусорообрабатывающих комплексов, а также субсидии на установку контейнерных площадок в муниципальных образованиях.

Отметим, летом 2019 года в Ульяновской области заявляли о работе комиссии по пересмотру нормативов накопления ТКО (твёрдых коммунальных отходов). Результатом этой работы может стать разграничение тарифы на мусор разграничены для жителей города и села. Рабочую группу возглавил первый вице-премьер Андрей Тюрин.

Напомним, в регионе в ноябре действует акция «Чистая амнистия», в рамках которой прощают долги неплательщикам услуги по сбору и вывозу мусора. Речь идёт о получении лицевого счёта для начисления платежей. За три недели этой возможностью воспользовались 2 тыс. человек.

Подробнее: 2 тыс. жителям Ульяновской области «простили» долги за мусор

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области решается вопрос о введении дифференцированного тарифа на сортированные и несортированные отходы. По расчётам регионального министерства природы, это позволит снизить тариф на вывоз мусора на 20% (без учёта стоимости захоронения). Ульяновские чиновники изучают опыт Нижегородской области в этой части, после которого будут приниматься соответствующие решения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области цены на ТКО могут разграничить для горожан и сельчан