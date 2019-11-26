Кампала, , 15:38 — REGNUM Большая часть товаров угандийского производства не соответствует стандартам качества. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на исследование, проведенное Национальным бюро стандартов Уганды (UNBS).

«В 2018 году мы провели исследование и выяснили, что 54% произведенных в Уганде продуктов не соответствуют стандартам качества; однако они предназначены только для внутреннего потребления и не экспортируются», — заявила журналистам на встрече с производителями, импортерами и торговцами строительными материалами и электроникой в городе Мбарара старший специалист по связям с общественностью UNBS Барбара Камусиме.

Камусиме также сказала, что в связи с результатами исследования был принят закон, гарантирующий, что каждый продукт местного производства должен получить знак качества UNBS перед тем, как попасть на рынок.

Она также сообщила, что в декабре 2018 года UNBS провела инспекцию в Кампале и обнаружила, что большинство электротехнических изделий на рынке были некачественными.

«В стране очень большая проблема с электротехнической продукцией», — сказала Камусиме.