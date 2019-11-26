Псковская область, , 15:23 — REGNUM Администрация Псковской области предложила в 2020 году отменить ряд налоговых льгот, признанных неэффективными. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, об этом сегодня, 26 ноября, заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

По словам чиновника, оценка эффективности региональных налоговых льгот проводится ежегодно в рамках действующего соглашения с Минфином. По итогам мониторинга власти региона предложили сохранить в 2020 году пониженные ставки по налогу на имущество для организаций здравоохранения, социальных услуг, образования, культуры, спорта, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств. Неэффективными признаны налоговые льготы на имущество строительных организаций и организаций в сфере информации и связи, их предлагается отменить.

По мнению Андрея Михеева, отмена налоговой льготы для строительных организаций, преференции по которой в общей сложности составляют 164 тыс. рублей в год, не отразится негативно на экономике региона.

При этом будут введены новые льготы: предлагается освободить от уплаты налога на имущество медицинские организации первичного звена здравоохранения, а для организаций связи, оказывающих почтовые услуги в малонаселенных и отдалённых поселениях области, налоговый платёж предлагается снизить на 50%.

Напомним, в проекте бюджета Псковской области на 2020 год доходы предусмотрены в объёме 34,8 млрд рублей, расходы — 36,3 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом, а 1,5 млрд рублей — это 7% от общего объёма доходов.

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